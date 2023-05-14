縣城隍廟誕辰前一個月巡視，在台南市女童車禍命案路口收取女童靈體。（謝奇峰提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區縣城隍廟6月7日誕辰（農曆4月20日），前一個月照例出巡，13日晚間首日出巡，就到台南女童車禍命案路口路祭，廟方擔心民眾放置的鮮花玩具，可能令女童眷戀不願投胎，現場暫將女童靈體收回廟內安置，避免時間一久成為地縛靈。

北區縣城隍夜巡今年將認證為市定民俗，這間城隍廟也是去年農曆8月初夜巡，因台南市發生殺警奪槍命案，急衝台南市民權派出所超渡的神明廟宇，今年誕辰前一個月的「觀大駕」，再度出巡各交陪境廟宇，沿途超渡靈魂，彷彿又回到去年的場景。

台南市女童車禍命案引發譁然，成功路與忠義路肇事路口不斷有民眾放置很多悼念的鮮花與玩具，儘管家屬與公家機關已呼籲勿再放置悼念品，每次清理完仍有民眾送來現場。

府城文史工作者謝奇峰解釋，命案現場的鮮花玩具，容易造成小朋友的靈魂眷戀而延誤投胎，城隍爺經過時才會就地路祭，將其靈體帶回廟內的童子爺神像安置修行，等待頭七時辰到來，再協助幫忙。

謝奇峰表示，縣城隍此舉用意提醒大家別再送花，若女童靈體滯留當地，時間一久反而會成地縛靈，反而不好。

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