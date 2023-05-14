原民會今(14)日辦理第1屆「族語模範母親表揚典禮」，表揚原住民族16族53位族語模範母親在母語傳承的貢獻。許多原住民母親表示，對族語的傳承有強烈使命感，族語更是原住民族珍貴的資產，希望自己在族語傳承上能成為家庭的榜樣。

泰雅族林青霞Yayut Payan表示，擔任族語教師多年，對於泰雅族語的傅承有深深的使命感，在家中和3個女兒幾乎都用族語交談，讓族語的學習融人日常生活中，自然而然也就會用族語與長輩交談，孩子自小就很喜歡學習泰雅傳統文化，也享受發揚泰雅族傳承的使命感。

排灣族林淑芳Tjuai Paculilj說，家庭成員在部落生活平時與長輩均以族語溝通，難免族語講錯被糾正，但也因此加深對族語的記憶，也提升族語能力，目前自己任職於士坂vusam文化實驗小學族語專職教師，配合學校教學目標，致力於族語教學及文化融人課程研發工作。

布農族曾王美花Abus Takiludun認為，族語是原住民珍貴的資產，與家人對話以70％布農族語為主，30％中文為輔，用族語沉浸式的生活提升家中成員族語能力，也帶領家人參加族語相關競賽及鼓勵報考原住民族語言能力認證測驗。

邵族石玉英Nui Lhkatafatu表示，身為邵族族語傅承重要角色，以及邵族女祭司的身份，了解族語與文化是密不可分的，最大的希望就是希望身邊的人都可以盡量學習族語，在家中盡量以族語跟家人一起交流，兒女因為工作不常在家，所以族語對話的對象以孫女為主，希望孫女的小孩出生後，能夠有能力可以參與族語保母的計畫。

撒奇萊雅族邱貞英Sabak Tutuy說，在家中時常使用族語對話，帶領家人積極參與語推組織合作，利用現代科技發達的社會，隨手每人一機的方便性，營造讓大家使用族語的環境，讓年輕人不再害怕說族語。