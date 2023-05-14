PSG fans booing Messi for the 4th time this season, and the stadium is barely even full😭. Yet somehow I’m supposed to believe Messi’s time at PSG was a success?? pic.twitter.com/SF9pk41hSX — LLF (@laligafrauds) May 13, 2023

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）與巴黎聖日耳曼PSG的關係已經降至冰點，他14日結束兩周禁賽後復出對戰阿雅克肖，遭到主場王子公園體育場的觀眾噓聲伺候。賽前廣播宣布梅西入場，引來第一波噓聲，上半場每次梅西碰到球，觀眾就會再補上噓聲，可見他們有多惱恨梅西了。

PSG上個月輸給洛里昂之後，梅西未經請假就飛去沙烏地阿拉伯，事後自拍影片道歉，辯稱「我真的以為我們有休假」，這句話遭到球迷嘲笑變成了網路梗圖。當時總教練加堤（Christophe Galtier）說過要踢贏或打平才能休假兩天，結果PSG爆冷輸球，梅西擅自離開就形同偷跑了。

梅西回歸首戰踢滿90分鐘，PSG終場5比0屠殺阿雅克肖（有1顆烏龍球），姆巴佩（Kylian Mbappe）攻進兩球，梅西沒進球也沒助攻。和梅西相反，姆巴佩賽前進場時獲得觀眾巨大的歡呼聲。PSG還差4分積分就可摘下聯賽冠軍，總教練加堤表示梅西會全力幫助球隊成功。

外界預測梅西不會和PSG續約，將於今夏離開法甲，很大機率前往沙烏地阿拉伯踢球，賺取傳言中4億美元的史上最高薪。也有球迷認為梅西想去沙烏地淘金無可厚非，畢竟PSG的金主亦是石油國卡達，球衣廣告是卡達航空，大家不管在哪裡賺的都是「油錢」（Oil money）。