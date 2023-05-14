基隆市小英之友會14日上午在母親節當天，舉辦「總統就職七週年520捐血公益活動」，前衛福部長陳時中以小英之友會榮譽總會長的身分，與全國總會總會長顏志發共同到場支持。受訪時陳時中表示，賴清德形象清新，未來將爭取更多人支持他。

受訪時陳時中表示，總統大選中每一張選票都很重要，不同的年齡層也很重要。他認為賴清德形象向來清新且年輕有為，因此得到許多年輕人支持。接下來要爭取更多人支持，讓賴清德能順利當選。

至於國民黨會由何人出線角逐總統，陳時中表示，他很難去預測其他單位，不過時間也到了，大家不用多加揣測，時間到了自然會推出人選，大家公平競爭贏得台灣人民信賴，延續本土政權是民進黨一貫主張和目標。

顏志發表示，小英之友會全國總會一共有20個縣市小英之友會，都是正式向政府立案的人民團體，公益服務包含寒冬送暖、青少年反毒、助農惜食，促進台灣水果內銷。這股凝聚力不會因為蔡總統卸任而停止。

這次的公益捐血活動已經是第七年舉辦，自今年4月7日新竹縣小英之友會舉辦第一場串連捐血活動，已經有彰化縣小英之友會、嘉義縣小英之友會、高雄市小英之友會、花蓮縣小英之友會皆陸續完成接力，之後還有15縣市小英之友會依序辦理，希望能邀請大家一同挽袖捐熱血。

陳時中表示，捐血活動是一種對生命尊重以及助人的體現，捐血不但能幫助人，也促進新陳代謝，這是助人助己。小英之友會將繼續維持社會公益性，持續努力，希望社會越來越好。