化石典藏研究中心啟用儀式安排來賓手持工具，在小箱子找出左鎮在地化石。（曹婷婷攝）

左鎮化石園區典藏餘萬件化石，出土有早坂犀牛、左鎮人等珍稀化石，台南市政府斥資近1億元，今天在園區成立典藏研究中心，象徵台灣化石研究領域進入新里程碑。

台南市文化局長謝仕淵說，未來該中心將成為研究、教育展示重要平台，提供重要化石專業典藏及協助相關研究，打造左鎮成為南台灣推動地球科學研究與古生物學教育的重要基地。

左鎮化石園區在4年前的母親節開幕，副市長趙卿惠表示，左鎮化石園區開幕以來，為當地注入生命力，雖在疫情期間開館，也經歷疫情三級警戒閉館，但3年來仍締造124萬參觀人次，不僅帶動地方觀光熱潮，也為台南淺山區域增添觀光能量。

謝仕淵指出，化石典藏研究中心具備3大功能，包括典藏、教育展示及休憩，可提供在地服務及國內外研究學者進駐，也與台南400年中心思想「一起台南，世界交陪」相互呼應，「愈在地愈國際」。

文化局表示，台南有國立台灣歷史博物館、南科考古館、國立台灣文學館及奇美博物館等大館，唯獨缺少象徵台南城市光榮的博物館，文化局從去年成立台南市立博物館，今日接續有化石典藏研究中心開幕，都是台南市往博物館專業性邁向前的重要一步。

今天啟用儀式由台南市副市長趙卿惠、文化局長謝仕淵、國立自然科學博物館長張鈞翔等人出席，一行人也參訪保存完整的劍齒象、古鹿、鱷魚等海相和陸相生物化石。

今日活動也開放5場次巡禮活動，帶領民眾化身研究人員，透過典藏庫房巡禮、專業導覽解說、化石清修體驗，近距離觀察並親手清修化石。文化局表示，接下來5月18日台南博物館節，也將透過各式活動讓民眾認識左鎮化石園區及各具特色的博物館及地方文化館。