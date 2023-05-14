顏志達因母親侯麗嬌不放棄，復健多年後已可言語及站立行動。（慈濟基金會彰化分會提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉民顏志達大學畢業後從事獸醫，然在16年前因車禍，腦部創傷導致無法言語、行動，人生頓時變得黑白，幸好他的母親不放棄，天天帶著他求醫、復健，讓他逐漸好轉成能說簡單語句，也能行動。今天是母親節，他為母親侯麗嬌奉茶，並用毛巾為母親拭臉，再獻上康乃馨，感謝母親這10幾年來的偉大付出，他眼眶含淚，心中滿滿對母親的愛。

「媽媽，母親節快樂，我愛你，你辛苦了！」這樣簡單的幾句話來一般人來說，要說出口並不困難，但對於因車禍而腦部受到重創的顏志達而言，卻是歷經好幾年的復健、訓練後，才能讓他今天在慈濟基金會彰化分會舉辦的沿佛典禮及孝親活動中，對母親說出心中的感謝，溫馨的畫面讓一旁的師兄師姐感動不已。

顏志達畢業於中興大學獸醫系，2006年間，他於動保協會上班第2年，在下班途中因一場車禍，嚴重腦部創傷導致終身行動不便。住院期間，他的母親侯麗嬌每天都為他祈福，唱頌藥師經，祈求佛菩薩讓奇蹟出現。

最讓顏志達揪心的是，他發生車禍造成腦嚴重創傷，在加護病房住20多天，清醒後只能臥床，一度認不得人，也無法說話，但他的母親咬著牙不放棄，帶者他四處尋醫復健與治療，終於讓他可以說話與行走，正當鬆了一口氣之際，他卻得知母親罹患了卵巢癌。

命運雖弄人，但顏志達和其母親都未被擊倒，他持續與抗癌中的母親就醫及復健，且他的母親為讓他可以活動筋骨及有人關懷陪伴，還帶他到慈濟二林環保站擔任志工，迄今他們母子投入環保工作已13年。

顏志達的語言功能雖有好轉，但他目前還無法說很長的話，也不善精準表達。他表示，他喜歡做環保分類的工作，到環保站工作也是在做復健，他覺得自己的肢體也因做環保而逐日改善。

顏志達在母親協助下，同時也到庇護工場處理文書工作，他在母親訓練下，要克服困難騎改裝的三輪車上班，母親會騎腳踏車在後面跟著，傍晚下班時，因母親要去工廠上晚班，因此他自己就搭復康巴士回家，10幾年來風雨無阻，他也天天吃得到母親為他準備的素食愛心便當午餐。

熟悉顏志達、侯麗嬌母子這10幾年互動的慈濟師兄師姐看到侯麗嬌在接受奉茶時滿臉笑容，大家都深受感動，他們都很清楚這對母子這10幾年來的艱辛歲月，母子倆能有今天這樣的互動，是多麼不容易的事。

持續抗癌的侯麗嬌說，接下兒子奉上的茶，她內心很激動、很感謝，雖然生活的挑戰仍在，但她沒有倒下的權利，只能積極治療，既然老天安排的命運碰到了，就要好好面對治療，「現在身體狀況一切都ok，老天還是很疼惜，兒子都很乖。」