談戀愛若彼此不合適、感情生變，難免會走向分手的結果。大陸星座專家「同道大叔」分享，天蠍座、摩羯座、水瓶座和金牛座對待前任最狠心，只要一分手就會立刻和對方斷乾淨，一輩子都不想再和前任有任何關係與聯繫。

第一名：天蠍座

天蠍座對待感情非常認真、百分百付出，絕無一點敷衍，不過愛越深恨也越深，當一段感情結束後，就算再難受他們也會逼自己放下，並且對前任做到冷酷狠心，然而一切都只是表面上的假象，其實誰也不知道他們必須花多長的時間，才能真正放下這段感情。

第二名：摩羯座

摩羯座很少談戀愛，一談就是以牽手走一輩子做為前提，如果兩個人實在走不下去，變成前任時，他們也會斷得很乾淨徹底，因為摩羯座較不擅長處理感情相關的事情，只想以最簡單的方式解決，而狠心離開，就是最單純且容易的方法。

第三名：水瓶座

水瓶座陷入感情時儼然是個「戀愛腦」，但當他們脫離感情時，又會變得理性且冷酷，水瓶座的世界非常純粹，既然雙方都已經分道揚鑣，成為彼此的前任，就沒有再繼續當朋友的必要，而應該被劃入「老死不相往來」的名單中，這輩子最好都別再聯繫。

第四名：金牛座

金牛座個性固執，對待感情也是如此，相愛時恨不得把所有最好的都獻給另一半，一旦分手他們也會把一切都清點清楚，從此互不相欠，而且當兩人已成為彼此的前任，按照金牛座倔強的個性，他們也絕對不會有吃回頭草的可能。