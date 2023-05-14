花蓮縣政府日前邀請曾入圍金曲獎「最佳客語歌手」的徐世慧，到南區玉里開設演唱課程教學，吸引許多愛唱歌的民眾前往聆賞。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣客家人口數佔總人口數3分之1，縣府為使獨特動聽的客家音樂飄揚於世，邀請曾入圍金曲獎「最佳客語歌手」的徐世慧開設演唱課程教學，讓民眾在探索客家音樂知識與技巧的過程中，深度體會客家文化的精髓。

花蓮縣客家人口分布廣泛，隨處可見客家族群生活打拚的痕跡，不過客家文化隨時代變遷逐漸流失，縣府認為，客語是文化永續傳承的重要媒介，便積極向中央爭取計畫經費舉辦相關研習或課程，鼓勵鄉親多說客語，提升族群自我認同感及凝聚力。

縣府客家事務處日前利用客家委員會補助辦理「花蓮縣112年客家文藝研習計畫」經費，邀請客家流行音樂歌手徐世慧，到南區玉里鎮進行「專業師資演唱課程」教學，教唱客家事務處委請創作的歌曲「客家靚妹」，透過簡單易記的旋律與歌詞，帶著學員認識客語演唱歌曲，吸引許多愛唱歌的民眾前往聆賞，且同為客家小歌手的國小二年級小粉絲劉尚霆還在一旁伴舞，精彩演出獲得滿堂彩。

客家事務處表示，徐世慧是苗栗客家人，嫁到花蓮30年，在東部推廣客家流行音樂不餘遺力，經常舉辦音樂分享會，與鄉親同樂，且其創作的音樂富涵溫暖與力量，曾多次獲得國內音樂獎項，去年藉專輯「簡單不簡單」入圍第33屆金曲獎「最佳客語歌手」。

客家事務處接著說，徐世慧在客家音樂有豐富的經驗與知識，除用心規畫豐富課程內容，教學範圍更涵蓋客家歌曲演唱技巧、聲音訓練及音樂理論等，有助學員提升演唱能力和音樂素養。

客家事務處處長潘乾鑑表示，選擇在南區玉里鎮開設專業師資演唱課程，目的是希望能帶動南區傳唱客家歌曲的風氣，以推廣客家音樂文化，透過徐世慧分享豐富的音樂知識和歌唱技巧，可讓學員深入了解和探索客家音樂領域，同時也期盼透過此類活動，讓民眾了解客家文化和歷史，促進社區參與，增進對客家文化的認同感和凝聚力。