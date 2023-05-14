為了提供車主不同的品牌體驗，各車廠在自己擅長的領域打造專屬體驗，有些品牌強調操控，帶車主上賽道感受極速快感；有些品牌舉辦大會師，讓南北各地車主歡聚一堂；豪華車品牌Lexus向來致力於探索生活驚奇，推出覓境食旅、豪華野營等系列活動，帶領車主體驗「Experience Amazing」的品牌主張。今年「Lexus Journey by the Sea蔚藍之境」規劃一系列海洋主題相關體驗，打造全新的豪華感官之旅。

遊艇供應精緻點心。（陳大任攝）

Lexus持續致力於「Experience Amazing」品牌主張，自2018年起推出「LEXUS 覓境食旅」，接續規畫滄山之嚮、古城豐味、曉村富馥、湛海如黛等不同主題活動，透過精心的安排，讓賓客在熟悉的場域享受全新的五感體驗，參與過的車主津津樂道；去年「Lexus Glamping 春遊野營」更以浪漫的春日旅遊氛圍呈現，露營型態的奢華野營廣受車主好評。今年「Lexus Journey by the Sea蔚藍之境」分5個場次於宜蘭舉辦，為了提供精緻豪華的體驗，每梯次只提供20組（每組限2位）報名，今年一樣是在開放報名之後迅速額滿。

傍晚時刻，小憩於海島風格發呆亭。（和泰提供）

兩天一夜的活動安排自午後開始，首先在當晚下榻的五星飯店「礁溪寒沐酒店」稍事休息後即出發，賓客將搭乘Lexus包下的豪華遊艇進行海上之旅，途經龜山島、牛奶海，遊艇上也提供精緻餐點與香檳；Lexus還包下了一座私人海灘，規劃海島風格發呆亭，遠眺龜山島及晚霞，搭配手沖咖啡，享受悠閒的下午時光。

精心調製飲料。（陳大任攝）

晚間則是此次活動的重頭戲「浪漫海灘晚宴」，除了邀請知名料理團隊Muzeo餐酒館客製主廚料理，搭配Lexus專屬紅白酒，提供最尊榮的味蕾饗宴，搭配現場音樂及舞蹈表演，營造偽出國海島渡假氛圍。次日早上則前往宜蘭「馥森里山生態園區」享受山林靜心體驗，沿著里山之道認識園區內的生態及稀有物種，並欣賞里山藝術表演團隊的表演；是一趟沉澱心靈、深度探索大自然的知性之旅。

職人手沖精品咖啡。（陳大任攝）

「Lexus Journey by the Sea 蔚藍之境」沙灘晚宴會場與龜山島相望。（陳大任攝）

「Lexus Journey by the Sea蔚藍之境」打造出奢華的海灘晚宴，營造偽出國海島渡假氛圍。（和泰提供）

「Lexus Journey by the Sea 蔚藍之境」晚宴現場音樂及舞蹈表演。（和泰提供）

晚宴為Lexus客製主廚料理。（陳大任攝）

沿著里山之道認識園區內生態及欣賞里山藝術表演。（和泰提供）

里山藝術表演團隊的表演直擊人心。（陳大任攝）