為了提供車主不同的品牌體驗，各車廠在自己擅長的領域打造專屬體驗，有些品牌強調操控，帶車主上賽道感受極速快感；有些品牌舉辦大會師，讓南北各地車主歡聚一堂；豪華車品牌Lexus向來致力於探索生活驚奇，推出覓境食旅、豪華野營等系列活動，帶領車主體驗「Experience Amazing」的品牌主張。今年「Lexus Journey by the Sea蔚藍之境」規劃一系列海洋主題相關體驗，打造全新的豪華感官之旅。

遊艇供應精緻點心。（陳大任攝）
遊艇供應精緻點心。（陳大任攝）

Lexus持續致力於「Experience Amazing」品牌主張，自2018年起推出「LEXUS 覓境食旅」，接續規畫滄山之嚮、古城豐味、曉村富馥、湛海如黛等不同主題活動，透過精心的安排，讓賓客在熟悉的場域享受全新的五感體驗，參與過的車主津津樂道；去年「Lexus Glamping 春遊野營」更以浪漫的春日旅遊氛圍呈現，露營型態的奢華野營廣受車主好評。今年「Lexus Journey by the Sea蔚藍之境」分5個場次於宜蘭舉辦，為了提供精緻豪華的體驗，每梯次只提供20組（每組限2位）報名，今年一樣是在開放報名之後迅速額滿。

傍晚時刻，小憩於海島風格發呆亭。（和泰提供）
傍晚時刻，小憩於海島風格發呆亭。（和泰提供）

兩天一夜的活動安排自午後開始，首先在當晚下榻的五星飯店「礁溪寒沐酒店」稍事休息後即出發，賓客將搭乘Lexus包下的豪華遊艇進行海上之旅，途經龜山島、牛奶海，遊艇上也提供精緻餐點與香檳；Lexus還包下了一座私人海灘，規劃海島風格發呆亭，遠眺龜山島及晚霞，搭配手沖咖啡，享受悠閒的下午時光。

精心調製飲料。（陳大任攝）
精心調製飲料。（陳大任攝）

晚間則是此次活動的重頭戲「浪漫海灘晚宴」，除了邀請知名料理團隊Muzeo餐酒館客製主廚料理，搭配Lexus專屬紅白酒，提供最尊榮的味蕾饗宴，搭配現場音樂及舞蹈表演，營造偽出國海島渡假氛圍。次日早上則前往宜蘭「馥森里山生態園區」享受山林靜心體驗，沿著里山之道認識園區內的生態及稀有物種，並欣賞里山藝術表演團隊的表演；是一趟沉澱心靈、深度探索大自然的知性之旅。

職人手沖精品咖啡。（陳大任攝）
職人手沖精品咖啡。（陳大任攝）
「Lexus Journey by the Sea 蔚藍之境」沙灘晚宴會場與龜山島相望。（陳大任攝）
「Lexus Journey by the Sea 蔚藍之境」沙灘晚宴會場與龜山島相望。（陳大任攝）
「Lexus Journey by the Sea蔚藍之境」打造出奢華的海灘晚宴，營造偽出國海島渡假氛圍。（和泰提供）
「Lexus Journey by the Sea蔚藍之境」打造出奢華的海灘晚宴，營造偽出國海島渡假氛圍。（和泰提供）
「Lexus Journey by the Sea 蔚藍之境」晚宴現場音樂及舞蹈表演。（和泰提供）
「Lexus Journey by the Sea 蔚藍之境」晚宴現場音樂及舞蹈表演。（和泰提供）
晚宴為Lexus客製主廚料理。（陳大任攝）
晚宴為Lexus客製主廚料理。（陳大任攝）
沿著里山之道認識園區內生態及欣賞里山藝術表演。（和泰提供）
沿著里山之道認識園區內生態及欣賞里山藝術表演。（和泰提供）
里山藝術表演團隊的表演直擊人心。（陳大任攝）
里山藝術表演團隊的表演直擊人心。（陳大任攝）
「馥森里山生態園區」遠眺烏石港。（陳大任攝）
「馥森里山生態園區」遠眺烏石港。（陳大任攝）

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