台中市逾百位民眾14日響應「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯快閃」活動，來到北區英才、學士路口以順時針方向沿斑馬線繞行路口10分鐘。（潘虹恩攝）

台中市逾百名民眾14日來到北區英才、學士路口，穿起黑衣、撐起雨傘，手拿康乃馨悼念罹難者，同時表達「還路於民、終結行人地獄」之訴求。（潘虹恩攝）

繼去年底發生台中公車撞上1家3口導致母嬰雙雙慘死憾事，全台行人事故不斷上演，網路日前發起快閃遊行活動號召各縣市民眾響應；台中市逾百名民眾14日來到北區英才、學士路口，穿起黑衣、撐起雨傘，手拿康乃馨悼念罹難者，同時表達「還路於民、終結行人地獄」之訴求。

台行人大遊行！台中逾百位民眾響應 同喊「「停讓行人」

網紅「Cheap」、臉書社團「反攻大路」等日前於網路發起「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯快閃」活動，選定台北、新北、台中、台南與高雄等縣市行人罹難路口，號召各縣市民眾同步於14日上午9點50分到10點以順時針方向沿斑馬線繞行路口10分鐘。

台中場負責人、Youtuber「貓頭鷹交通書」表示，駕駛未禮讓行人罰鍰提高至6000仍很難直接改善駕駛不禮讓行人的問題，因為這是硬體上的缺失；他自己開車也知道，只要左轉時「切西瓜」就一定看不到行人，做出「行人庇護島」、「行人穿越道退縮」都可以有效讓駕駛人禮讓行人，直言「提高罰鍰不會改善即將發生的事，要防範未然不是亡羊補牢」，提高罰鍰是亡羊補牢，生命仍會繼續流失。

他也說，北區英才、學士路口去年底發生公車轉彎切西瓜撞上1家3口，導致母嬰雙亡事故，登上各大媒體版面，因此選定這個路口遊行；今天到場響應的民眾非常多，人數出乎他的意料，同時也感受到人民的怒火，每年有許多人死在路上、許多家庭破碎，會勘、改善的建議都出來了，政府要有實質作為，保護所有用路人。

「停讓行人、停讓行人」台中市逾百位民眾共同呼喊口號、繞行路口，「貓頭鷹交通書」表示，今日活動準備雨傘是寓意保護行人的保護傘，康乃馨則對應失去母親的孩子或失去孩子的母親，今日適逢母親節，也想對傷、亡者表達心意；包括市議員羅廷瑋、陳文政等人到場，民眾黨與時代力量也派代表前來，轄區中警二分局也配合前往進行交通安全宣導，並派出警力協助維護秩序。