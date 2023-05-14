高雄市旗聖宮日前為恭祝媽祖聖誕，集結信眾力量捐白米結善緣，今年共募得超過2500包白米，捐贈給旗美地區社區照顧關懷據點做為長輩共餐使用，盼社會各界的愛心持續挹注，善行細水長流。

高雄市社會局說，高雄市老年人口已突破50萬人，老年人口比率達18.56％。為因應高齡社會來臨，市府除規畫社福政策外，也積極輔導民間團體設置社區照顧關懷據點，提供長輩可近性的初級預防照顧服務，讓長輩走出家門到據點參加活動，延緩長輩老化，促進身體機能活化。

旗聖宮指出，辦理愛心白米捐贈活動已推行數年，信眾們感念天上聖母慈悲濟世博愛胸懷，每年農曆3月23日天上聖母聖誕時，廟方號召信眾捐贈白米給弱勢團體，希望藉由眾人的力量，將小愛化為大愛，幫助更多需要幫助的人。

高雄市政府社會局長青中心表示，感謝旗聖宮集結信眾力量，整合資源有效運用在福利服務推展上，共同關懷社區照顧關懷據點，也希望藉此號召更多團體及企業投入社會福利行列，共同幫助弱勢家庭，讓愛溫暖社會的每個角落。