護理師出身的網紅謝侑芯，以天使臉孔、魔鬼身材打開知名度，還擁有「護理女神」的美名，目前她轉行當直播主，會透過Instagram上傳火辣美照，而謝侑芯近日到馬爾地夫潛水時，卻不慎遭鯊魚咬傷，她事後曬出比基尼自拍曝傷勢，讓人看了相當心疼。

謝侑芯昨（12日）在IG曬出潛水照，穿著比基尼的她和鯊魚共遊，畫面宛如美人魚般唯美，但途中她卻不小心被俗稱「護士鯊」的鉸口鯊攻擊、輕輕咬了手臂，讓她痛喊：「被鯊魚咬一口，X，很痛。」

謝侑芯自拍照中隱約露出傲人事業線，但她的手臂驚現多處傷口，上面還有血絲，雖然傷口不大，謝侑芯仍表示被咬當下非常痛，不少網友紛紛留言關心，還有人留言：「還好不是被親奶。不然爆奶了。漏氣了比較麻煩要弄過」，她也大方回應：「你說的是舊型的鹽水袋，我是自體脂肪移植，沒事的」。

其實，俗稱「護士鯊」的鉸口鯊體長3米，體重可達100公斤，外形憨態、性情溫順，通常沒有攻擊性，但若是被激怒，被他們鋒利的牙齒、強壯的下巴攻擊，可能會造成嚴重傷勢。