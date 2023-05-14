蔡英文總統今（14）日上午出席「112年度族語模範母親表揚典禮」時指出，族語是原住民母親的語言，是台灣不可或缺的聲音，政府今年編列18億協助族語復振，是歷年最高，期望營造族語使用環境、培育族語師資，讓族語回到生活裡。

原住民族委員會上午表揚族語模範母親，共142人申請、53人脫穎而出。蔡英文致詞時表示，今天是一年一度的母親節，她要藉這機會向所有媽媽說「謝謝你們，辛苦了」，也感謝現場53位模範母親，在工作和家務之餘，更扛起了傳承族語的使命。

總統指出，族語是原住民母親的語言，也是台灣不可或缺的聲音，所以政府也投入資源，要讓族語復振的工作持續進行。政府在2017年通過《原住民族語言發展法》，原住民族委員會今年度的預算，在族語經費的部分，編列了18億元，是歷年最高。

總統說，我們要營造族語使用環境、培育族語師資，讓更多人有能力學習族語、講族語，也讓族語回到生活裡。就像今天在場的媽媽們，有人用族語創作，有人擔任族語保母、講師，也有人去學影片剪輯，用社群軟體推廣族語。

總統提到，今天要特別介紹一位I-may陳盈汝女士，在照顧曾孫的時候，就用阿美族語來對話，所以曾孫的第一語言就是族語，陳女士的曾孫也很厲害，當有人聽不懂族語時，還會替曾祖母翻譯，她也要向I-may表達肯定之意。

總統認為，母親在家中說族語，以家庭作為族語的復振基地，創造最生活化的族語環境，就可以將母親的話一代一代傳承下去。最後，她再次感謝每一位媽