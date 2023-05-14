2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽，首日中華隊出戰印度隊，首點混雙楊博軒／胡綾芳先馳得點，第2點男單一哥周天成掛帥，首局分數打得比較緊，第2局對手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）失誤較多，讓周天成握有較多領先，最終周天成21比19、21比15為中華隊再拿下一點，目前總比分2比0領先，只要女單戴資穎再擊敗印度辛度（P.V. Sindhu），中華隊就能確定拿下小組賽首勝。

蘇迪曼盃從1989年開始舉辦，每兩年一屆在單數年進行，每場比賽5戰3勝，每場對壘會進行男單、女單、男雙、女雙及混雙，小組賽階段不論是否勝負已定，都會打滿5點賽事，淘汰賽、名次賽階段則是先拿下勝利第3點的隊伍獲勝。

本屆蘇迪曼盃在中國大陸蘇州舉行，中華隊小組賽首場對上印度隊，兩隊參加過14次蘇迪曼盃，最佳成績是8強，第1點混雙中華隊楊博軒／胡綾芳18比21、26比24、21比6逆轉勝，為中華隊打出好彩頭，第2點男單周天成乘勝追擊，直落二擊敗普蘭諾伊為中華隊再下一城。