趙詠華昨邀賴雅妍、謝佳見擔任演唱會嘉賓。（寬宏藝術提供）

趙詠華昨在Legacy開唱。（寬宏藝術提供）

趙詠華暌違8年再度舉辦個人演唱會，「2023趙詠華《我還在唱 你還在聽》生日演唱會」昨（13日）登場，開場為大家一連送上〈小天使〉、〈唱歌給你聽〉等歌，感性的表示因為疫情影響，3年多來海外的歌迷無法來台參加演出活動，這次終於和來自美、日、新、馬、港澳的朋友相聚，且剛好是在母親節前一天舉辦，她說：「今天看到許多歌迷都帶著媽媽一起來，感謝我們都好好活著，要好好照顧自己和家人。」

她藉由一連串經典神曲展現不同面貌，表示：「在籌備期間，歌迷常常私訊我們，明示暗示點歌，只有個唱曲目多，才能唱到死忠歌迷的私心冷門歌曲。」她一口氣帶來26首歌曲，聽得全場如癡如醉、一齊合唱。在我們的故事〉、〈夢守不住心事〉、〈相見太晚〉等多首歌曲後，賴雅妍、謝佳見驚喜現身舞台，讓全場觀眾驚呼不已！2人除了演唱〈製造浪漫〉、〈如願〉展現好歌喉外，謝佳見也與趙詠華合唱〈因為愛情〉一展絕佳默契，謝佳見笑說：「我演出前一天失眠，不知道為什麼我會答應這件事，可能我真的很愛她吧！」

趙詠華開心表示，能夠唱歌很幸福，能和朋友們唱歌更幸福，非常感謝雅妍的百忙抽空和佳見的「第一次」！嘉賓合唱曲結束後，趙詠華的家人秘密安排慶生橋段，為即將生日的她送上造型蛋糕及祝福，她感動直呼：「真的好驚喜，今年可以和大家一起過生日，有這麼多人的祝福，我覺得很幸福，今年的願望是希望大家在疫情之後都能回歸正常生活，內心平靜且健康。」

演唱會尾聲，趙詠華唱到送給母親的歌曲〈永遠的夢〉時一度哽咽到唱不下去，她表示唱這首歌真的需要勇氣，動人的氛圍感染現場每一位觀眾。同時也聊到，因為演唱會是在音樂劇巡演的空檔月舉辦，在籌備過程中常常要角色切換，前期又遇老齢愛貓癌末居家照顧的不捨，心情十分低盪，也著實糾結。

但幸好在音樂劇同學們的暖心及愛貓好朋友的支持下，再加上強大的樂團及導演組，很開心能圓滿呈現這次演唱會：「每位歌迷都是我唱到85歲的重要動力和支持，是滋養我很重要的一部分，唱了40年，我很高興我能一直開心、單純的唱歌，我想就是因為你們的愛，我才能唱到現在。」