楊皓如後悔以名嘴身分出道。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（15日）晚10點播出「這件事我真的悔不當初！時間能重來我想回到那一天」，巫苡萱透露父親罹患食道癌時，她因為難以接受爸爸的轉變，所以選擇逃避，「發現的時候已經第3期，情況很不樂觀，他虛弱到無法（自己）照顧生活起居，但又很抗拒請看護，後來就變成我姊姊去照顧。」

相當自責的巫苡萱哽咽的說：「我原本是想跟姊姊說『妳出力我出錢』，可是我沒有好好表達，爸爸也對我蠻失望。姊姊因為太常請假照顧爸爸，工作被辭退，我一直覺得很對不起姊姊，她為了這個家一直犧牲她的夢想，成全我想做的事，所以如果時間真的可以重來，我覺得當下應該要好好去面對。」

楊皓如則很後悔以「名嘴」的身份出道：「生小孩之後覺得每天帶小孩的生活好無趣，剛好一通電話來問『要不要出來放風，幫忙講一下娛樂新聞』，我就去了。」但楊皓如沒料到常在節目談論明星的八卦新聞，因此接到恐嚇電話：「後來還真的有人告我，我上個節目才賺2、3千，他告我要賠3、50萬，還要自己出庭、自己花錢找律師，我非常後悔，覺得這條路不能走。」

楊皓如也因為「名嘴」形象而交不到朋友：「每個藝人防我跟防賊一樣，我釋出友善的訊息，譬如可不可以加臉書？只有Julie姊跟我講『好啊，我可以加妳，但妳敢爆料我私人的東西，妳就死定了』！所以她是我第一個臉書的藝人好朋友。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。