法新社報導，埃及和巴勒斯坦消息人士指出，停火協議於晚間10時（台北時間14日凌晨3時）生效。

法新社記者表示，停火協議生效前的30分鐘內，數十枚火箭彈從加薩朝以色列發射，引發一波新空襲。多數火箭被以色列防空系統攔截。

晚間10時過後，仍有多枚火箭彈發射，以色列隨即發動新攻擊，之後局勢似乎就平靜下來。

停火生效後，加薩街道開始出現人潮。此前幾天，街上一直空無一人。

埃及安全官員表示，埃及居中促成以色列和巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）同意最新的停火協議。

以色列總理辦公室聲明說：「以色列國家安全顧問哈內比（Tsahi Hanegbi）…感謝埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi），對埃及為實現停火所做的積極努力表達感謝之意。」

白宮今天樂見以色列和加薩武裝團體宣布停火，並讚揚埃及政府促成這項協議。

白宮新聞發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中說：「美國官員與區域夥伴密切合作，以達成這項解決敵對行動的決議，避免更多人喪命，並讓以巴地區恢復平靜。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120514