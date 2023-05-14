吳宗憲認為鯰魚哥抗壓性太低。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（15日）晚10點播出「這件事我真的悔不當初！時間能重來我想回到那一天」， 主持《綜藝3國智》及演出戲劇《女兵日記》的 鯰魚哥（林建予），自小就練習棒球，在學期間也因為優異的表現讓美國球隊提出年薪24萬美金的簽約條件，不料他最後還是選擇放棄，對此他坦言相當後悔。

鯰魚哥說，「放棄棒球時爸爸還有落淚，因為他培養我那麼久，而且在學時期也有來自明尼蘇達雙城隊的球探來找我談，年薪大概是24萬美金，我本來想說可以用這筆錢來改善家庭環境。」

他提到讓他動搖的原因：「大家一直問我要不要去、簽約金要怎麼用，我突然一個智障想法『你們是不是想騙我的錢』，所以我答應人家可能會去的同時，本來要開記者會，我就放鳥人家。」

吳宗憲聽後認為鯰魚哥的抗壓能力太差，鯰魚哥羞愧的說：「那時候也怕去美國語言不通，如果重新再選一次的話我應該會去，因為在這個圈子裡工作也沒有很穩定，有時候爸媽問，我都不好意思回答。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。