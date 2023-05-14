45歲的賴姓被害人，3月間誤信網路投資詐騙，陸續匯款15萬元，但對方不斷更改交易的標的，從股票、黃金，又改變成虛擬貨幣，讓他心生疑慮，當詐團要求他拿出50萬現金時，他向警方報案，並將整個投資詐騙全盤托出，警方10日在一間超商逮捕取款的陳姓車手，訊後依詐欺罪送辦，檢方諭令20萬元交保。

中年男誤信網路投資平台 員警幫助即時踩剎車成功阻詐

賴男在臉書社群上看到廣告，內容是介紹各種投資，均可高額獲利，經由轉介到「好幣所」交易平台，4月底時，賴分3次陸續匯款15萬元，但假平台卻不斷更換交易標的，從股票換到黃金，又遊說他投資虛擬貨幣，要求他交付50萬現金，才能將15萬取回。

賴男起疑後立刻向警方報案，員警一聽投資虛擬貨幣，直覺就是詐騙，立刻隨同賴男到興隆路一間超商，與平台人員見面，但出現的是一名23歲的年輕人，員警在他身上發現印有「好幣所」的契約書，一查全部是虛構，警方將陳男帶回依詐欺罪送辦，並擴大追查幕後操控者。

文山第二分局呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，網路投資虛擬貨幣、股票詐騙陷阱多，民眾務必提高警覺，勿信詐騙謊言，警方亦將加強各項打詐、防詐工作，守護市民荷包。