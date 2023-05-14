台北市信義區崇德街60巷13日因鄰近建案，發生道路坍塌下陷，台北市政府都發局長王玉芬、信義區長陳冠伶14日早上前往現場視察，王玉芬表示，路面已緊急灌漿，昨日已初步達到平穩。地下室水位現在大約為地下5.5公尺，目標為地下3公尺，預估下午完成灌水。而北市處於地下室開挖工地有102處，接下來1週將進行工地實地檢查。

陳冠伶指出，昨日已做疏散撤離，範圍為崇德街60巷12到24號，調查結果為撤離7戶，需要安置一共有5戶、10人，已安置於信義區旅館。依市府災害補助的標準，緊急安置費用限額每人每日1天1600元，最高可請領7天，超過部分則會和廠商溝通，廠商也承諾會負擔。

王玉芬說，經初步統計，北市處於地下室開挖工地有102處，接下來1週會會同三大技師公會協助做工地實地檢查，希望1週內完成。而撤離住戶回到家園有3條件，包含進行基地附近透地雷達探測有無孔洞、軟弱土層，建築物本身監測有無傾斜，進屋確認有無相關毀損、裂縫等，望於1至2週內完成確認。

王玉芬說明，建管處昨日下午3時13分接獲通報後，立即趕來現場，相關單位也陸續到場協助，基地旁坍塌約長14公尺、寬3公尺、深3公尺的坑洞，造成原因初步判斷為工地的地下連續壁大約在11至12公尺間有破洞，推測為連續壁施工時，混凝土包土所造成的破洞，導致水、砂往地下室流。

王玉芬表示，坑洞部分已緊急灌漿，昨日下午5時至晚間11時左右，路面已經初步灌到平穩。基地裡的地下室昨日消防局、衛工處和環保局也出動水車協助灌水，以達到壓力平衡，壓力平衡後附近地質就會趨於穩定，現在大約灌水到地下5.5公尺，目標為地下3公尺，預估下午完成。昨晚經初步判斷已趨於穩定，但為確保安全仍持續灌水。

她說，第一時間已勒令建商立即停工，同時對承造人、監造人各處9萬元罰鍰，後續相關咎責會再看原因，依照《技師法》、《建築師法》等法令來看責任歸屬。

台北市土木技師公會理事長莊均緯補充，工地致災情況很明確，一般北市工程都是用連續壁做開挖支撐，以混凝土結構、鋼筋支撐，但在此案中灌漿紀錄顯示，應該要灌足的混凝土有短少，表示之前土方有坍塌過，造成混凝土把土包住的包泥狀況。目前崩塌地方已經用混凝土填滿，未來公會也會透過透地雷達檢測深層是否有鬆動。