5月13日，在大陸廣東珠江口盆地水深近百公尺的海域，重量超過1萬5000噸的中海油恩平20-4海上鑽採平台與海底導管架對接成功，創造了大陸海上油氣平台動力定位浮托安裝重量的新紀錄。而從設計、計算、模擬到施工等全流程關鍵作業，均為大陸首次獨立完成。

央視新聞客戶端報導，經過近6個小時的作業，當地13日下午6點，恩平20-4海上鑽採平台與之前已經安裝在海底、高達百米的導管架，成功實現了精準對接。

中國海油深圳分公司深水工程建設中心總經理劉華祥表示，作業過程相當於開著一個長度超過220公尺、寬度40多公尺，裝載1萬輛小汽車的超級卡車，在風浪流不斷變化影響的海面上進行「倒車入庫」，且兩側邊緣誤差不能超過10公分，對設計計算精確性、動力定位系統的可靠性、操作人員的技術水準均提出極大挑戰。

工作人員告訴央視記者，在大陸，此項作業長期以來都是由國外技術人員實施。這次作業從設計、計算、模擬到施工等全流程關鍵作業，均為大陸首次獨立完成。安裝完成後，恩平20-4平台將進入鑽井作業階段，今年下半年投產，有望成為恩平油田群產量最高的平台。其生產的原油將經過海底管道，運往大陸沿海的煉油廠。

據了解，恩平20-4海上鑽採平台所在的油田群是大陸目前原油產量增長最快的油田之一，油田群全面投產後，高峰年產原油將超過360萬噸。