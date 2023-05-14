台中一名男老師去年躲在女廁中，持手機偷拍入內上廁所的女學生A及B，被A女察覺，A女追出廁所外，與趕到現場的教官當場抓到犯案的男老師。台中地院審結，依犯竊錄非公開活動及身體隱私部位共2罪，各處拘役40日，應執行拘役70日，得易科罰金7萬元。可上訴。

判決書指出，甲男與A、B女為師生關係，未料甲男為了滿足個人偷窺慾望，於2022年5月間於台中某所學校地下1樓的女廁中，持手機伸入廁所縫隙中，偷拍B女上廁所的畫面。

同日間，甲男再度躲藏於女廁中，以相同方式偷拍A女3次，因A女察覺有異而追出廁所外，後來A女與趕到現場處理的教官發現甲男躲在隔壁男廁中，隨即報警處理，並當場查扣甲男的手機，全案才曝光。

台中地院審理時，法官指出，甲男對A、B女的竊錄行為，被害者與犯罪時間均不同，故分論併罰；而甲男不尊重他人隱私，僅為了滿足個人偷窺慾望，未經同意以手機竊錄A及B女的隱私部位，造成2人心理不安，實屬不該，念及甲男犯後坦承犯行，態度尚可等情狀，依犯竊錄非公開活動及身體隱私部位共2罪，各處拘役40日，應執行拘役70日，得易科罰金7萬元。可上訴。