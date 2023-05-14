台北市北一女中附近電話亭被塞滿外送餐點引發外界關注，後在校方推動「美食不落地」政策，以及學聯會爭取設立外送暫放架後已無堆放餐點，未料電話亭已在昨日被拆除。北一女中解釋，日前被動接受中華電信徵詢意見，不是校方主動要求拆除。

北一女中校長室秘書吳銘祥表示，電話亭堆放餐點情況已經解決，不可能再要求拆除電話亭，是中華電信日前到校詢問，電話亭拆除學生是否會受到影響，由於校方不清楚該處每月通話量，僅表示學生多使用手機通話，若有需求，可能更傾向與警衛室借電話。

之前外送員提早到校，還沒下課的學生無法取餐，導致北一女中附近電話亭堆滿外送餐點及飲料的奇景，校方已在4月宣導「美食不落地」，開放學生取餐人數加快取餐速度，並有專人在校門口管制，實際勸導學生及外送員勿讓餐點放置在地上。班聯會則在5月1日宣布，2日起在校門口左側側門架設外送暫放架，中午12時至下午1時開放學生換證面交餐點及領取架上餐點。