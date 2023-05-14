美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）13日引述外洩的美國情資指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾建議軍隊攻進俄羅斯，占領俄國邊境城市，以增加基輔談判籌碼，這批外洩情報呈現了澤倫斯基的「好鬥本性」，與挺過俄羅斯殘暴猛攻的「堅忍政治家」形象有極大反差，不過他本人否認情報內容。

《華盛頓郵報》取得外洩在即時通訊平台Discord的美國情資，情資紀錄了澤倫斯基與基輔高層、烏國軍方的內部通訊內容。

報導指出，澤倫斯基因承諾不使用西方武器攻打俄羅斯境內目標而受到西方盟友信任，不過私底下他提議的軍事行動相當大膽。

烏克蘭被控動用無人機攻擊俄羅斯境內恩格斯（Engels）空軍基地。

■澤倫斯基曾提議攻進俄羅斯 占領俄邊境城市

一份標記為「最高機密」的情資指出，1月底，澤倫斯基建議烏軍空襲俄羅斯境內，同時出動烏國地面部隊進入俄羅斯，「占領目標不詳的俄羅斯邊境城市」，目的是提升基輔對莫斯科的談判籌碼。

2月底，澤倫斯基與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）召開會議時，對烏軍沒有足以攻擊俄羅斯境內俄軍陣地的長程飛彈或任何武器「表達關切」，他在會議上建議烏軍改用無人機攻擊俄羅斯西部羅斯托夫（Rostov）地區一個目標不詳的俄軍陣地。

2月中與烏克蘭副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）的會議上，澤倫斯基建議「炸毀」連接俄羅斯和歐洲的德魯斯巴輸油管（Druzhba），德魯斯巴輸油管將俄油輸往親俄北約會員國匈牙利。

關於炸毀德魯斯巴輸油管，美國情報官員認為，澤倫斯基只是在對匈牙利表達憤怒，因此做出誇大、毫無意義的威脅。

美國高階軍官並未否認情報的真實性，報導形容，這些情資揭露了澤倫斯基的「好鬥本性」，與冷靜、堅忍挺過俄羅斯殘暴攻擊的公開形象有鮮明對比。

英國宣布軍援烏克蘭「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，成為第一個援烏長程飛彈的國家。

■澤倫斯基反駁美情資

針對外洩美國情資稱他曾想佔領俄羅斯領土，澤倫斯基接受《華郵》專訪時駁斥情報內容是「幻想」，不過強調他有權動用非常規戰術捍衛國家，「烏克蘭有權保護自己，我們也正在這麼做，烏克蘭並沒有占領任何人。」

關於情資稱他考慮動用長程飛彈攻擊俄羅斯境內，他強調沒有人下令進攻俄羅斯領土。

目前尚不清楚華府是否將澤倫斯基的私下計畫與盟國分享，不過至今西方仍強烈支持烏克蘭。

至今美國已軍援烏克蘭價值達數十億美元先進武器，不過美國總統拜登仍拒絕提供射程可達185英里（約298公里）的陸軍戰術區域飛彈（Army Tactical Missile System，ATACMS）。

匿名美國國防部官員表示，澤倫斯基的私下對話並不是美國不提供陸軍戰術區域飛彈的主因，官員強調，烏軍相當負責任地部署美援武器，華府也將持續對基輔有信心。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）3月指出，美國不提供陸軍戰術區域飛彈，原因之一是美國的庫存量也很少。對此，澤倫斯基接受《華郵》專訪時表示，他認為主因在於華府不信任基輔。