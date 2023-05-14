林嘉俐到大學擔任志工媽媽， 與學生們互動同樂。（大愛電視台提供）

林嘉俐到大學擔任志工媽媽。（大愛電視台提供）

林嘉莉主演的《吉姐當家》正在播出。（大愛電視台提供）

方宥心（左）在《早點回家》與陳婉婷飾演母女。（大愛電視台提供）

金鐘常客、實力派女星林嘉俐最近戲劇滿手，大愛劇場《吉姊當家》正在上演，緊接著林嘉俐的人生故事《早點回家》就要搬上螢幕。已經52歲的她工作忙碌，現實中雖然還沒有結婚生子，母親節卻不孤單，因為在慈濟大學有另一群「孩子」每個月在等著她回家。

林嘉俐受邀到大學當志工「懿德媽媽」，主要就是陪伴與了解學生出門在外求學的心情，透過定期跟學生孩子們聚會維繫感情。林嘉俐原本以為只要當一學期的志工媽媽，後來才知道是要帶好帶滿一個班級的學生從入學到畢業，沒想到她的好人緣，就算學生已奔向職場，彼此還是會聯絡、關心，好感情仍在延續，林嘉俐也沒有停止繼續當「志工媽媽」，正在陪伴新學年的學生。

但隨著自己與年輕人的年齡差距變大，林嘉俐也遇到挫折，擔心傳訊息文字太多學生會已讀不回，笑說：「這應該是所有媽媽都一樣吧！」林嘉俐分享與年輕人溝通要「將心比心」，因為自己想要給對方的並不一定都是對的、孩子不全然想要接受，只能盡量靠近他們的心去想他們要什麼，她認為這也是演員與角色之間的溝通方式。

除了抽空到花蓮當志工媽媽，她也透過大學安排的課程，吸收「陪伴與教育」相關的新知識；不同於演藝職場中血淚交織的情緒，林嘉俐透過擔任志工回到大學「在職進修」吸收最新的教育理念，避免跟學生、世界脫節。林嘉俐說「懿德媽媽」與演藝工作，兩者都要充滿熱情，才能展現好作品、做好陪伴者。

林嘉俐聆聽學生與學生家長的溝通問題，她會藉由自己的人生經驗來從旁協助學生，不會直接切入情感方面。林嘉俐覺得有「血緣關係」的愛會更絕對、關心會更直接與霸道，自己過去也有與媽媽爭鋒相對的時候，「長大就知道那些都是因為愛，只是在當刻需要更多的善解來同理對方」，當志工的好處，就是透過分享經驗讓自己慢慢咀嚼這些心情、更同理對方。

以林嘉俐的故事出發的戲劇《早點回家》，由方宥心主演，描述林嘉俐的童年到成為演員的心路歷程，在聾父母與聽小孩家庭中成長的林嘉俐，曾經也經歷叛逆的青春期與自卑，劇中由方宥心演出林嘉俐的心境轉變，《早點回家》即將在5月29日播出，帶領觀眾一同尋找回家的路。