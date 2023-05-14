2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽，首日中華隊出戰印度隊，在混雙楊博軒／胡綾芳、男單周天成連續告捷後，女單戴資穎接棒上場，面對前世錦賽女單金牌辛度（P.V. Sindhu），小戴首局21比14先馳得點。

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