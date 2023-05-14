蘇迪曼盃》戴資穎首局拿下 中華隊接近勝利 12:342023/05/14 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戴資穎在蘇迪曼盃出賽。（資料照／Badminton Photo提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽，首日中華隊出戰印度隊，在混雙楊博軒／胡綾芳、男單周天成連續告捷後，女單戴資穎接棒上場，面對前世錦賽女單金牌辛度（P.V. Sindhu），小戴首局21比14先馳得點。 亞錦賽》戴資穎奪生涯第3冠 創賽史61年來超神記錄 亞錦賽》首局只掉7分 日本女雙摘冠 亞錦賽》戴資穎直落二輾壓安洗瑩 摘生涯第3冠 #羽球 #蘇迪曼盃 #戴資穎 #首局 #中華隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇迪曼盃》周天成直落二追加勝利 中華2比0領先印度 12:102023/05/14 體育 全大運》王冠閎200蝶達奧運A標 中華隊第2人前進巴黎奧運 19:172023/05/07 體育 全大運》帶傷一路闖關 黃瀞平逆轉宋碩芸摘首金 14:082023/05/10 體育 無人機克宮爆炸「太壯觀」 美智庫曝兇手恐是它 18:272023/05/04 國際 中職》恰總執教首戰開紅盤 兄弟獵獅奪4連勝 21:152023/05/12 體育 戴資穎球衣未繡國旗 藍委盼駐外單位全力協助 13:292023/05/01 政治 影》克宮上空爆火光！俄指控烏克蘭2架無人機暗殺普丁 20:512023/05/03 國際 桃園八德羽球場天花板崩落遭監院糾正 綠營：招決標合法透明 10:142023/05/10 政治 俄羅斯勝利日閱兵 普丁嗆：西方忘了是誰打敗納粹 17:072023/05/09 國際 全大運》李洋場邊督軍 國體男團摘銀 18:392023/05/10 體育 亞錦賽金牌加持 戴資穎世界排名升第三 12:302023/05/02 體育 國手親自指導 土銀「青少年羽球夏令營」15日開放報名 23:562023/05/12 財經 蘇迪曼盃》混雙後來居上 中華隊搶下首點 11:142023/05/14 體育 真正全球主場 戴資穎亞錦賽摘金：好久沒這麼熱鬧 07:102023/05/01 體育 俄羅斯衛國戰爭勝利日 金正恩致電普丁：將不斷取得勝利 16:592023/05/09 國際 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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