泰國今（14）日舉行全國大選。泰國警方在全國各地的投票站部署了超過14萬7500名警力，確保投票工作順利進行。泰總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已在首都曼谷的投票站完成投票。

泰國全國投票站從當地時間早上8點起開放，直到傍晚5點關閉。 據《曼谷郵報》報導，選舉委員會預計從傍晚6點半開始公布非正式計票結果。

據大部分觀點，最大反對黨為泰黨（Pheu Thai）有望在這次下議院選舉，成為最大贏家。代表為泰黨出戰的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）兩周前剛誕下兒子，貝東塔的父親為泰國流亡前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra），姑姑為泰前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）。

當選舉結果出爐後，下議院的500名議員將聯同由軍方委任的250名上議院議員，在7月舉行的國會上下兩院聯席會議上，對獲提名的總理候選人進行表決，獲過半支持的候選人才可以當選首相。