中職今年母親節比賽用球有「新意」，首度印上兩隊對戰組合。（毛琬婷攝）

一年一度的母親節到來，職棒球員雖然因為比賽沒能回家陪伴媽媽，但仍透過電話、訊息向媽媽說聲「母親節快樂」，不少球員今天也特別換上粉紅色球棒，味全龍「大師兄」林智勝還希望能夠結合公益，「畢竟這也不是每天都會用的球棒。」

過去聯盟會在母親節特別為各隊製作粉紅色帽子，近年改為比賽用球上會印上「HAPPY MOTHER'S DAY」，今年更是首度將比賽對戰組合印在球上，另外，每年這個時刻不少球員都會特別使用粉紅色球棒，向偉大的母親致上謝意。

林智勝今年收到廠商提供的粉紅色配藍色的球棒，將會在今天比賽拿出來使用，過去他每年母親節也都會使用粉紅色球棒慶祝母親節，「有傳訊息跟媽媽說母親節快樂，也希望全天下母親天天都快樂。」他也提到，希望賽後能將這支球棒做公益義賣。

吉力吉撈・鞏冠同樣也會使用粉紅色球棒出賽，特別的是每年球棒上都會刻上不同的字，今年他請廠商寫上「I’M SO PROUD TO BE YOUR SON」，「平時每天都會與媽媽通電話，今天也有跟他說母親節快樂，也希望這支球棒可以帶來好運，補救一下我的打擊率。」

富邦悍將內野手王正棠近期打擊手感不如開季火燙，他透露主因是因為「想太多」，「因為想要更好，結果反而表現不理想。」近期也有去找心理老師聊聊、尋求幫助，也希望今天的粉紅色球棒能帶來好運。

味全龍吉力吉撈・鞏冠。（毛琬婷攝）