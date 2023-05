中職今年母親節比賽用球有「新意」,首度印上兩隊對戰組合。(毛琬婷攝)

一年一度的母親節到來,職棒球員雖然因為比賽沒能回家陪伴媽媽,但仍透過電話、訊息向媽媽說聲「母親節快樂」,不少球員今天也特別換上粉紅色球棒,味全龍「大師兄」林智勝還希望能夠結合公益,「畢竟這也不是每天都會用的球棒。」

過去聯盟會在母親節特別為各隊製作粉紅色帽子,近年改為比賽用球上會印上「HAPPY MOTHER'S DAY」,今年更是首度將比賽對戰組合印在球上,另外,每年這個時刻不少球員都會特別使用粉紅色球棒,向偉大的母親致上謝意。

林智勝今年收到廠商提供的粉紅色配藍色的球棒,將會在今天比賽拿出來使用,過去他每年母親節也都會使用粉紅色球棒慶祝母親節,「有傳訊息跟媽媽說母親節快樂,也希望全天下母親天天都快樂。」他也提到,希望賽後能將這支球棒做公益義賣。

吉力吉撈・鞏冠同樣也會使用粉紅色球棒出賽,特別的是每年球棒上都會刻上不同的字,今年他請廠商寫上「I’M SO PROUD TO BE YOUR SON」,「平時每天都會與媽媽通電話,今天也有跟他說母親節快樂,也希望這支球棒可以帶來好運,補救一下我的打擊率。」

富邦悍將內野手王正棠近期打擊手感不如開季火燙,他透露主因是因為「想太多」,「因為想要更好,結果反而表現不理想。」近期也有去找心理老師聊聊、尋求幫助,也希望今天的粉紅色球棒能帶來好運。

味全龍吉力吉撈・鞏冠。(毛琬婷攝)