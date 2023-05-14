一名27歲女子腹痛半年多，曾就診於3間診所，醫師們多認為只是脹氣問題，並開藥給女子吃，但女子一直未見好轉。女子第4度就醫、經照超音波才發現，女子竟然是因卵巢癌轉移導致的腹痛。醫師表示，莫名腹痛要小心，尤其是當傳統治療未能見效，應盡早就醫，以利正確診斷。

內科醫師傅裕翔在其粉專上表示，上述女子表示，已經腹痛半年多，之前曾就診3間診所，醫師們大多認為只是脹氣問題，並開立藥物，但女子一直未見好轉。因此他用超音波掃描來了解女子長期不明腹痛的原因。

他表示，掃描發現，女子的腹部潛藏著可能是卵巢癌腹膜轉移（peritoneal metastasis）的跡象，也就是，癌細胞轉移擴散至腹膜內膜上。由於腹膜轉移會引起腹腔積液、腹脹、腹痛等症狀，他因此將女子轉診至大醫院，以利接受更詳細的檢查。

他表示，醫院的檢驗結果證實該女子罹患卵巢癌，且已併發腹膜癌。雖然情況讓人十分擔心，但所幸女子及時確定病情，以利及早進行化療。

他提醒，不明原因的腹痛不可輕忽，特別是當傳統治療未能見效時，民眾不要忽視持續不解的症狀，及早就醫，以利及早診斷與治療。