台中捷運日前發生列車撞上掉落工地吊臂的事故，共造成1死10傷的慘劇，前代理董事長林良泰更因一句失言請辭。國民黨青年團前總團長田方倫表示，請辭是責任政治，反觀民進黨官員的作為，讓人忍不住要說一句「黨證真香」。

中捷撞上掉落工地吊臂的事故於10日發生，相關團隊經過一整晚的努力後，於11日上午恢復全線通車，林良泰在記者會上向漏夜搶修的團隊致謝，並希望各界可以為團隊鼓掌、拍手，但本次意外造成1死10傷，各界認為鼓掌、拍手的發言不妥，甚至引起網友撻伐。

造成風波後，林良泰在12日晚間請辭，台中市政府則指出，林從今年3月起代理董事長一職，期間無給職以交通專業、義務協助中捷日常營運，對於林請辭中捷職務，市府予以准辭。

事後田方倫在臉書狂酸，林良泰請辭是責任政治的表現，他對這件事情沒有什麼意見，但若回頭檢視民進黨官員，包括外交部長吳釗燮、NCC主委陳耀祥及農委會主委陳吉仲等人，就只剩一句「黨證真香」了。