台北市長蔣萬安指出，今日凌晨12時10分已經填平塌陷路面，並持續灌水維持地下水位穩定，未來將進行詳細的地層評估以確保安全。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

台北市信義區崇德街60巷13日因鄰近建案施工問題，發生道路坍塌下陷，住戶進行撤離及安置。台北市長蔣萬安14日表示，「面對突發的意外，我有責任接住市民的無助。」今早已至旅館探視安置戶並致贈慰問金，並於今日凌晨12時10分填平塌陷路面，並持續灌水維持地下水位穩定，未來1周將至現場勘查102件北市開挖建築工地。

蔣萬安透過臉書指出，「面對突發的意外，我有責任接住市民的無助。」今早到旅館探視安置戶，聽取居民的心聲，並致贈慰問金及康乃馨，也向居民報告工程搶修進度。

蔣萬安說明，今日凌晨12時10分已經填平塌陷路面，並持續灌水維持地下水位穩定。至於住戶最關心重返家園的期程，市府會做詳細的地層評估，也同時請技師作房屋鑑定，一定會確保回家的時候，市民安全無虞。

他說，昨日已經責成局處針對全市工地全面清查，目前建築工地正在開挖階段有102件，將由三大專業公會逐案現場勘查，會在1周內檢查完畢，若有安全疑慮，就會下令停工。

他強調，「家」不只是一棟建築，它更承載了我們最愛的人，市府會窮盡一切努力，保障每一位市民生命財產安全。