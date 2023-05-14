北斗警分局長吳詠傑表示，全案已報請檢方相驗及偵查中。（孫英哲攝）

彰化縣警局北斗警分局海豐派出所員警昨晚巡邏攔查一部未打方向燈的雙載機車，該機車拒檢，一路尾隨至一處死巷，見該機車意圖衝撞逃逸時，員警危急之際朝機車開了1槍，打中騎機車的楊男，然該機車仍竄逃數公里。警方循線在距衝突點不到5公里處發現楊男，將其送醫仍不治，全案已報請檢方偵辦中。

昨晚11時40分，海豐派出所蔡姓與黃姓員警巡邏時，在田尾鄉柳鳳村發現一部雙載機車左彎未打方向燈，認為其行跡可疑，上前攔查，並示意該機車停車受檢，見該機車不停，雙方展開追逐。

警方見該機車闖入一處死巷要迴轉，再度示意其停車，然該機車非但不停，還意圖衝撞警方突圍，警方在情況危急下，雖朝機車開了1槍，並打中其中的楊姓男子，但該機車仍乘亂竄逃。

警方隨後獲報有一名男子受到槍傷，倒臥在埔心鄉羅厝路2段的土地公廟旁，到場發現該傷者即是中槍的楊姓男子（39歲），隨即通報救護車到場，但楊男已無生命跡象，經送醫搶救仍死亡。經查，楊男中槍點與被丟包點相距約4.6公里。

北斗警分局長吳詠傑指出，海豐所員警昨晚執行巡邏勤務時，在田尾鄉柳鳳路與民生路口發現有一部重機車，車上有兩人，機車轉彎未打方向燈，行跡可疑，員警依《警察職權行使法》第六條，於公共場所合理懷疑其有犯罪嫌疑或犯罪之虞者，予以攔查。

攔查過程，警方全程開啟警示燈及警鳴器，同時使用車裝喊話器示意停車受檢，但該部機車未停車，警方尾隨至田尾鄉吉安路與民生路口，因該部機車無法通行而迴轉，警方上前再度攔停。

吳詠傑表示，當時員警下車趨前攔查，但該機車仍未減速並衝撞員警，情急之下，員警依《警械使用條例》第四條，「警察執行職務時，嫌疑人使用交通工具攻擊、傷害而將危及員警生命或身體」，拔槍擊發1發，擊中騎機車的楊姓男子。

經查，中彈身亡的楊男因毒品案，被彰化地檢署核發拘票查緝中，警方研判楊男可能因擔心遭到拘提而拒檢及衝撞員警，全案已報請檢方相驗及偵查中。

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