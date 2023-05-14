台北市信義區崇德街昨（13）日發生道路坍塌事故，一共撤離了10名住戶，後經連夜搶修，下陷處已完成填補。然而，民進黨台北市第七選區立委候選人、市議員許淑華發現，坍塌現場民宅的狀況恐讓受災戶短時間內回不了家，她並喊話北市府，應要求施工廠商，全額負擔受災戶在超過市府災害補助期限後，所花費的住宿與交通費。

許淑華今在臉書發文表示，目前坍塌現場已完成灌漿，但不確定地質狀況是否能持續承載，她也前往了崇德街，與現場的土木、結構技師，以及北市建管處長虞積學等人，一同對民宅狀況進行初步檢查，結果發現，有民宅主牆出現手指頭都能塞入的大裂縫。

許淑華提到，依市府災害補助的標準，緊急安置費用限額每人1天1600元，最高可請領7天，但在短時間內居民恐無法回家的情況下，她喊話都發局、區公所，應針對受災戶居住超過1周後，多支出的住宿、交通費，要求工程廠商全部負擔。