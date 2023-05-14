兩性作家口罩男昨（13）日於臉書po文指出，「今年開始多了一個身分，是你們的爸爸也是媽媽。」引起各界關心他的感情狀況是否出了問題，其經紀人今日上午向媒體證實口罩男婚姻生變，目前正與妻子樂兒協議離婚中，樂兒中午也對此做出回應。

口罩男昨po文提到，一人身兼兩職真的很累，有次因太累，又看到小孩衣服亂七八糟、玩具不收，因而崩潰坐在地上心想，「真的好累，為什麼我要獨自承擔這一切？」但兩個小孩看到他如此，自主地向他說，「爸爸對不起，我們現在馬上收你不要難過。」

口罩男表示，雖然有時會覺得無助，也失去某些東西，但有孩子們的陪伴，帶給他很大勇氣。

針對口罩男的現況，其經紀人向《ETtoday新聞雲》證實，他與樂兒感情生變，正在協議離婚，但尚未簽字；樂兒則於今中午12時許透過臉書表示，自己目前只想好好治療身體，關於外界言論全都不予理會，一切交由法官判定，「沒有人想生病，但有些事就是無法控制⋯我也會積極治療，請停止看笑話吧！」