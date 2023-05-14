鼓鼓（右起）邀請Lily、ALL IN 5林裕城演出新歌MV。（相信音樂提供）

鼓鼓日前拍攝新歌MV。（相信音樂提供）

鼓鼓（呂思緯）新專輯《跳舞在米蘭》的MV首首有驚喜，更是巨星雲集，首波〈好了啦〉與星期三、絕命毒師、雨傘學院、怪奇物語、MIB、捍衛戰士等各種經典角色尬舞，第二波主打歌〈當我變成我們〉有導演陳玉珊、新生代女星宋芸樺大力助陣，而近日推出的新歌〈他一定喜歡你〉MV，力邀小S 徐熙娣女兒Lily許韶恩、ALL IN 5林裕城、許傑銘、陳柏安聯合主演，也是他們首度出演音樂錄影帶，上演校園青澀愛情。

〈他一定喜歡你〉由鼓鼓填詞並和黃少雍聯合譜曲，描述在暗戀時腦內小劇場無限延伸，這首歌詞提到秒回你IG、故意巧遇、記得你所有喜好，有這些跡象他一定喜歡你，歌詞貼近生活，輕鬆活潑。問鼓鼓是否常當朋友的戀愛軍師，他表示會聽朋友傾訴，稱不上是給意見的軍事，但自己常幫朋友助攻，他說：「昨收到朋友喜餅，她因為寫我的人類圖，認識了他男朋友，現在變成老公。」無形中幫朋友牽線。

Lily、林裕城在MV裡演出學生時期純純愛戀，有許多甜蜜悸動的對手戲，首次出演MV，2人都相當緊張，為了演好角色，小S甚至全家總動員跟Lily在家對戲，事前排練果然讓第一次演戲的Lily演出順利成功，她也提及到MV裡印象最深的是和男主角林裕城以及鼓鼓的對手戲，Lily害羞說：「有一幕是我要撲倒林裕城的戲，我以為是合成上去，沒想到是來真的，超級害羞！另一個跟鼓鼓對戲，有嚇到，感受滿滿的能量。」在裡頭飾演戀愛軍師的鼓鼓，對於Lily的表現稱讚不已，連跌倒戲都不怕髒，非常認真投入。

同樣也是第一次演出MV的林裕城，雖然有許傑銘、陳柏安助陣演出，但內心還是相當緊張：「我本身是個很木頭的人，遇到演戲，但我覺得我今天很大突破。」並表示所有害羞的表情都是真實上演。至於林裕城和Lily的化學效應，小S發文直呼：「OMG媽媽也想回到高中，好浪漫喔！」連Elly許曦文限動也分享MV親密互動畫面，寫道：「你要被爸爸殺了。」

接下來鼓鼓除了5月27日在台中Legacy舉辦的「GBSW」新歌演唱會，也將於5月20日在台中大魯閣新時代購物中心舉辦簽唱會，其他相關活動，請關注鼓鼓呂思緯及相信音樂官方臉書、微博、微信。