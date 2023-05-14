浪漫520即將到來，高市府觀光局推出「520浪漫遊程攻略」，推薦情侶及戀人未滿好友最適合的高雄景點及行程。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

浪漫520即將到來，高市府觀光局推出「520浪漫遊程攻略」，推薦情侶及戀人未滿好友最適合的高雄景點及行程。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

浪漫520即將到來，高市府觀光局推出「520浪漫遊程攻略」，推薦情侶及戀人未滿好友最適合的高雄景點及行程。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

浪漫520即將到來，高市府觀光局推出「520浪漫遊程攻略」，推薦情侶及戀人未滿好友最適合的高雄景點及行程。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

浪漫520即將到來，高市府觀光局推出「520浪漫遊程攻略」，推薦情侶及戀人未滿好友最適合的高雄景點及行程，並整理出高雄在地美食，讓戀人們在遊玩之餘還能享用美味餐點，希望在520這個特別的日子，情人們到浪漫港都城市，戀情加溫留下最美回憶。

高雄市長陳其邁表示，高雄擁有浪漫之河「愛河」，最適合情侶來此散步談情說愛，加上山海河港多元景色及多樣享譽國際的美食助攻，戀人們一定能在此留下獨特愛的記憶，邀請天下所有情人520都來高雄歡度浪漫時光，並見證彼此的山盟海誓。

觀光局長高閔琳指出，除走訪海內外知名的愛河外，高雄還有榮獲CNN推薦的壽山情人觀景台、網路爆紅的白色戀人貨櫃屋、內惟藝術中心、高雄燈塔、旗津藍眼淚等浪漫指數破表的景點，都值得在地人與海內外遊客走訪。再搭配「高雄好玩xTaKao打狗逛逛券」旅遊套票，戀人們就可以在48小時內輕鬆同遊高雄最浪漫的打卡熱點、知名場館、搭乘貢多拉、愛之船、摩天輪及享受美食餐廳，陸海空360度零死角為情人們戀情加溫。

另外，駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、旗津彩虹教堂、壽山情人觀景台、龍貓隧道等地，都是相當適合情侶拍照打卡的熱點，觀光局也推薦情侶們可以在浪漫午後時光到彌陀區海景咖啡及海岸光廊、旗津海之星沙灘俱樂部、高雄燈塔看海看夕陽。

觀光局指出，情侶絕對不能錯過高雄在地美食，從路邊小吃到名廚饗宴，高雄美味餐點應有盡有。位於新興區的「沐」菜單定期更新，使用大量在地漢方藥材與香料，再融入台菜、客家、原住民料理元素，每樣菜色都帶有獨特風味；「典藏駁二餐廳ARTCO」保留義式風味結合台菜口感，由倉庫改建的用餐空間燈光美氣氛佳；「Papillon」則是由法國名廚主理的世界級餐飲，精巧細緻的餐點與最頂級的用餐環境，給予戀人們最曼妙的獨處時光。