奉茶活動讓為人子女者盡孝道。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

5月溫馨第二個星期日是國定佛誕日，也是母親節，同時也是全球慈濟日，三節合一，慈濟基金會彰化分會於今天上午分別在彰化縣府前廣場及員林公園舉行浴佛及孝親活動，其中105歲的人瑞阿嬤蔡寬接受年近8旬的兒女奉茶時開心不已，歡樂氣氛也感染到周遭所有人。

這兩場浴佛及孝親活動中，彰化縣長王惠美等人前往縣府前廣場，民政處長賴致富、田中念佛會法師等人前往員林公園，他們與慈濟師兄師姐帶領大眾浴佛祈福，感念佛恩、親恩、眾生恩，虔誠禮讚，洗滌內心無明，匯集眾人善念，祈願社會祥和，天下無災。

彰化縣長王惠美祝福慈濟57周年生日快樂，也祝全天下媽媽，母親節快樂！

她表示，今天是佛誕節、母親節、同時也是全球慈濟日，期望藉由浴佛，同沾佛恩、平安健康，感謝慈濟所有的師兄師姐秉持上人的慈悲精神與信念，在這57年間，無論是品德教育、佛教精神傳承、心靈成長、環保醫療及日間照護等都公私協力，幫助各年齡層的大眾，讓温情暖人間。

這兩場次活動都安排了親子奉茶，提醒孩子們感恩父母恩，疫情期間，更體會到人生的無常，也提醒大家，愛要及時，孝順也要及時，而令人感動的是，員林公園的活動現場中，105歲的人瑞阿嬤蔡寬接受年近8旬的兒子及女兒奉茶，讓人感受活到老孝順到老的濃濃親情，現場氛氛十分溫馨。