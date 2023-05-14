台南安平區14日清晨發生一起兩方人馬酒後砸店糾紛，26歲陳男在某酒店包廂外與29歲黃姓男子擦身而過，嗆一句「看三小」，遭黃男率眾毆打，雙方相約安平菸酒行談判，陳男率眾分乘4輛車抵達，雙方談判未果，氣得當場砸店，警方獲報逮捕陳男一方9人、黃男一方12人，由於現場疑有人開槍，警方正追查有無涉案槍枝及其他涉案人員。

警方到場時，菸酒行門面已被砸得面目全非，現場2輛車也遭砸破車窗，菸酒行2樓玻璃疑似遭槍擊，但現場沒拾獲空彈殼，玻璃上碎裂痕疑似遭槍擊，正在擴大追查可能涉案槍枝。

由於警方到場時，陳男一方已經離開，黃男等12人龜縮在2樓拒不開門，警方展開攻堅，在菸酒行2樓也查獲31顆子彈，但在場所有人堅稱不知情，「不知道哪來的？」21人目前仍在調查偵訊中，警方也將依組織、傷害、槍砲、毒品，妨害秩序等罪嫌移送法辦。

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