被譽為2023年最令人期待的電影之一，國際名導克里斯多福諾蘭睽違三年將帶來新作《奧本海默》，改編自同名「原子彈之父」奧本海默的傳記電影。

提到諾蘭，除了他的經典名作《全面啟動》、《黑暗騎士三部曲》，許多人肯定耳聞過他講求拍片的真實性，例如在《星際效應》中，有一場玉米田的戲，諾蘭為了創造出拍攝的實感，花了近大半年的時間與劇組種出幾百英畝的玉米田，演員馬修麥康納更補充：「諾蘭如果看到片場的道具太光鮮亮麗，還會衝過來補幾腳，讓道具看起來更有使用過的痕跡」。在諾蘭的電影中，可以用實物實景的就絕不用特效，而此次拍攝關於原子彈之父的故事，令許多網友開玩笑稱：「諾蘭這次該不會要建一顆原子彈吧？」

諾蘭近期受訪，提到他反倒是找了一群真正的科學家參與《奧本海默》某一場戲的演出，提到平常找來的背景演員或是跑龍套的，多半都想著什麼時候放飯「可是這些科學家就連拍電影都還在討論地緣政治…」，接著緊張的說自己更不敢鬆懈，要把皮繃緊，將這部史詩鉅作更還原史實的呈現給觀眾。《奧本海默》將於7月21日上映。