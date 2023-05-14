中天美女主播周玉琴去年11月甜嫁大12歲的名嘴賴岳謙，新婚的周玉琴談到婚後生活，她甜蜜表示彼此好相處，並透露，夫妻的共同興趣是追劇，小倆口最近一起才看完《黑暗榮耀》。而今(14日)適逢母親節，周玉琴也分享要送給媽媽的母親節禮物。

周玉琴聊到婚後生活，她曾擔心賴岳謙看起來有點嚴肅，兩人會有隔閡，不過周玉琴發現是她多慮了「我們的個性算是好相處」，她甜蜜說，夫妻的共同興趣是追劇，小倆口最近一起才看完《黑暗榮耀》，由於賴岳謙平時愛看歷史劇、古裝劇，周玉琴還忍不住虧丈夫：「我懷疑他是覺得宋慧喬很美，所以他看完了」。

今天剛好是周玉琴婚後第一個母親節，夫妻沒有特別討論過節，她可能回家和媽媽聚一聚，同時，周玉琴準備紅包和鎮瀾宮宮徽茄芷零錢包做為母親節禮物，周玉琴透露母親是大甲人，從小身體不好，自從外婆帶著媽媽求媽祖保佑後，媽媽身體真的有比較好，外婆和媽媽從此信奉媽祖，並認媽祖當乾媽。

至於女兒準備什麼母親節禮物?周玉琴表示，還不知道會收到什麼禮物，她也提到，就連生日禮物也是到最後一刻才揭曉，不過周玉琴只希望孩子平安、健康就好，她還噴媽媽經說：「不要給我在外面搞怪」。