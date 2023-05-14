台中銀首波推出「歡慶70生日禮，月月抽好禮」活動，提供頭獎2萬元刷卡金及iRobot Roomba i3自動集塵掃地機器人、Apple Watch Series8、AirPods Pro第二代、義大利Giaretti電子多功能氣炸烤箱、Apple HomePod mini等多項好禮，總計200多個獎項名額。

台中銀指出，只要在指定期間內刷卡一般消費滿3000元並成功登錄，即可享有1次抽獎機會，累積次數無上限。同時，於5～7月帳單一般消費滿5270元，還可加碼獲得「70周年紀念隨身酒精噴霧瓶」。

為讓持卡人在享受消費樂趣之際也能帶回豐厚禮品，台中銀第二波推出「喜迎70臻選獻禮」活動，於8～10月帳單一般消費累積滿額並成功登錄，即可獲得高品質的實用贈品「丹麥Cardie陶瓷塗層不沾鍋」或「KINYO雙溫控火烤兩用爐」，使家中生活增添更多便利。

此外，搭配深受年輕人關注、並在網路PTT熱門討論的「Eat起10％饗購趣」活動，還能額外享受更多回饋。台中銀表示，上述多元優惠活動充分展現誠意，讓消費者可運用優惠聰明消費。

台中銀表示，該行持續精進金融商品內容、提升服務水準，以滿足客戶不斷變化的金融需求。作為便利的支付工具，台中銀透過現金回饋、紅利累積、旅遊保險等多種優惠，為顧客帶來豐富的消費體驗，未來將繼續為客戶提供更優質、更多元化的金融產品和服務。