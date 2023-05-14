台南3歲女童車禍命案第7天，余姓父親14日凌晨臉書發文告知女兒，肇事者杜姓孕婦是因自己下最後通牒才現身致歉。母親節逢女兒頭七日，余父感性向過世女兒喊話，「來找爸爸，我好想你」。

台南市余姓母女8日在北區成功路與忠義路口的斑馬線上過馬路，遭杜姓孕婦駕車衝撞，女死母重傷，引發台灣社會「行人地獄」爭議，案發路口持續有民眾送鮮花玩具表達哀悼，肇事孕婦13日終於現身靈堂上香，下跪致歉。

余家一家3口1死1傷，只剩余父1人獨撐，一邊處理女兒後事，一邊照顧受傷妻子，杜女13日終於現身靈堂下跪致歉，余父14日凌晨臉書發文將此事告知女兒，抒發情緒。

余父提及一直希望杜女能在女兒頭七前到靈堂致歉，表達誠意，對方起初卻表示下周才要來，他接到3次電話卻等不到對方現身，直接向杜女下最後通牒「你要來不來隨便你，不要把我的理性放在地上踩」，並表示此後都不想接電話，對方才在第6天出現。

余父表示，案後之後，杜女一直未來靈堂道歉，自己有被「軟土深掘」的感受，卻一直維持理性不願說重話，卻不代表好講話。

余姓女童頭七日正逢母親節，余父坦言是非常難過的節日，因為妻子骨盆受損，「以後還能不能當母親都不知道」可以確定的是未來的母親節都會想起「薇薇」（女兒小名）的事情。

余父藉由臉書抒發心情，頭七日發文向女兒喊話「今晚是你頭七，來找爸爸，我好想你」。許多親友留言鼓勵，表示陪著余家人落淚，批評肇事者「沒誠意，還要人家講才去」。