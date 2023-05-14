日本女星鈴木京香日前因身體不是，宣布辭演新劇《這個美好的世界》（この素晴らしき世界），但對於病況未多作說明，因此引發外界猜測，日媒也連日爆出鈴木京香開拍第一天就住院甚至動手術的消息，對此，經紀公司終於出面駁斥傳言，並透露鈴木京香的身體狀況。

綜合日媒近期報導，林木京香在新劇開拍第一天就緊急住院動手術，日前鈴木京香經紀公司「Vanda」相關人員表示，她不久前感覺身體不適接受檢查發現狀況，雖具體病況並未多說，但所幸是早期發現病變，於是在與富士電視台討論後決議讓他專心休養治療。

不過，因為日媒爆出鈴木京香住院手術的消息，震驚外界讓網友瘋猜病況不輕，對此，事務所發出聲明回應「現階段沒有住院也沒有接受手術，也沒有病倒。目前是靜養中」有關具體的治療方針還要與醫師商討，會盡早康復回歸工作，至於鈴木京香預計將於25日出席的「建築文化檢討會議」，主辦單位表示「已經聯繫過了，目前還沒有收到回應」。

事實上，日劇《這個美好的世界》原就屬意鈴木京香主演，更找來木村佳乃、澤村一樹等實力派演員演出，但鈴木京香卻突透過經紀公司發出聲明宣布辭演「因為病情需要治療，我需要請假。無法參加拍攝讓我非常遺憾和抱歉」目前該劇還未找到接棒演員，也傳出將會大幅更動劇本內容，由於鈴木京香多年來在演技上優異的表現，讓許多粉絲希望該劇可以延後拍攝，等待鈴木京香康復後回歸。