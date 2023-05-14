泰國今日登場的全國大選，被視為是一場由軍方支持的執政聯盟與挑戰現狀的民主派政黨之間的關鍵較量。泰國現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）目前面臨聲勢浩大、年輕人支持度極高的反對黨為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）的挑戰，是否能順利連任，備受關注。

據德國之聲報導，自2014年策劃政變以來，一直掌權至今的泰國前陸軍總司令、現任總理帕拉育，正領導新成立的團結建國黨（United Thai Nation） 一起競選連任。在掌舵九年後，帕拉育的聲望有所下降。

曼谷尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的訪問學者那朋（Napon Jatusripitak）告訴德國之聲，「這次選舉很重要，因為它可能標誌著泰國近十年來的第一次政權輪替。」他補充說「如果帕拉育競選連任失敗，當權派可能會尋找替代領導人，作為保守現狀力量和泰國民主派之間的緩衝。」

三大最夯總理人選

帕拉育的對手，是代表最大反對黨為泰黨出戰的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。她兩周前剛誕下一子，其父為泰國流亡前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra），姑姑為泰前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）。

自2001年以來，與戴克辛有關的政黨，在每次選舉都表現得相當出色。為泰黨希望在這次選舉取得壓倒性勝利，因為上議院的250名議員皆為軍方親自指派，他們大多數都是帕拉育的中堅支持者。為泰黨要贏得選舉，不可能指望獲得上議員支持。

除了為泰黨，帕拉育也面臨著另一個支持改革的反對黨前進黨的挑戰。 根據泰國國家發展行政研究所的最新民意調查，該黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）聲勢浩大，擁有超高人氣。皮塔選前的人氣飆升，甚至超越了之前一直遙遙領先的貝東塔，而帕拉育則遠遠落後於第三名。

泰國選舉制度

儘管反對黨在民調中名列前茅，但泰國2017年修憲，相關法律鞏固了軍方權力，規定上議院、選舉委員會，都須為軍方指派人員保留議席。上議院的250個席位由軍方委任，下議院的500個席位由民選產生。總理候選人以議會上下兩院多數提名產生，也就是250名上議院議員和500名下議院議員共同投票之下，候選人須取得750名議員的過半票數（376票）才能當選。

這意味著，親軍方政黨只需在大選時取得下議院126席次就能執政。對比之下，在野黨陣營要贏得大選，就必須在500個下議員席次中贏得376席。

當選舉結果出爐後，下議院的500名議員將聯同由軍方委任的250名上議院議員，在7月舉行的國會上下兩院聯席會議上，對獲提名的總理候選人進行表決，獲過半支持的候選人才可以當選首相。

美智庫外交關係協會（CFR）東南亞資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）告訴德國之聲，「反對派的大規模勝利可能會讓真正的民主回歸，也可能削弱統治該國十年的軍方與皇室家族的聯繫。然而，軍方的政黨也可能利用權力優勢，破壞真正的民主變革，進而導致社會動盪和兩極分化，或者在最壞的情況下導致政變。」

民主派活動家帕莎拉瓦莉（Patsaravalee Tanakitvibulpon） 表示，如果政府操控即將舉行的投票，泰國人準備走上街頭。 她在今屆選舉委員會決定取消即時更新票數後，動員全國至少10萬名志願者監測選票計數。

年輕選民推動變革

ISEAS的訪問學者那朋說，「年輕選民在一個充滿抗議、政變和鎮壓的政治環境長大。他們將這次選舉，視為推動變革和表達民主聲音的機會，並尋求一個更具包容性和更能滿足他們需求的政治制度。」

在泰國超過5200萬合格選民中，年輕的泰國人占了很大一部分。 許多年輕人積極參加了2020年的示威活動，該一連串的示威活動，訴求修改誹謗或侮辱君主制最高可判處15年監禁的《冒犯君主法》。曼谷朱拉隆功大學政治學副教授盤通（Puangthong Pawakapan） 告訴德國之聲，「泰國年輕人認為保守派主導的政治權力結構，阻礙了國家的進步，他們希望全面變革。」