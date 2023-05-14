台北市消防局今天中午12時42分左右獲報，信義區松隆路某民宅，有名年約70歲的婦人不明原因墜至2樓遮雨棚，現場已失去生命跡象，緊急送北醫急救中。

據了解，該處為5層樓的民宅，婦人墜落至騎樓上方的遮雨棚屋簷，不過住戶初步向警消人員表示，她並非住戶，為何會從該處墜落，仍待調查其身份釐清，全案由警方偵辦中。

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