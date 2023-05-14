母親節是一家團聚、感謝母親辛勞的日子，一名人妻抱怨婆婆已經過世多年，但每到母親節大姑、小姑總逼迫她和丈夫帶孩子去聚餐，擺脫不了兩位「毒菇」，氣得PO文問該如何讓她們知難而退。

該名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，婆婆已過世好幾年，公公還在世，子女沒有住在一起，然而每到母親節，大姑、小姑仍依舊強勢安排去餐廳用餐，沒問原PO意願，強迫他們夫妻帶孩子參加。

原PO說，大姑跟小姑年紀都超過50歲，沒結婚、沒孩子，苦惱怎樣才能讓會姑姑知難而退，不再亂入、支配別人的生活，特別是母親節，她只想和丈夫、孩子一起度過。

貼文曝光後，有網友認為可直接拒絕出席就好，「可以不要去，他們過他們的就好啦」、「母親節妳最大，妳決定才對」，但也有人認為只是一年聚會一次而已，「也許是因為平時沒來往，藉著這節日跟手足們聚一下」、「感謝大姑幫你慶祝、也許現在只有你有資格」、「這是小姑懷念母親的方式。妳心胸太狹隘！」

但原PO回應，要慶祝也是要感情好才行，「過去二十餘年彼此間有過風風雨雨，不要說熱情，連溫情都不知道還剩多少，反倒希望各自安好，餘生互不打擾。」