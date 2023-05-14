112年度全國小學田徑錦標賽近日圓滿落幕，新竹市計有25位選手參賽，總計獲得1金3銀1銅及男生組總錦標第6名。教育處表示，竹市目前有4位田徑專任運動教練及1位田徑增聘運動教練，全力提升田徑培訓力，期待未來能培育出更多的優秀選手，為新竹市爭光。

教育處說明，新竹市在今年全國小學田徑錦標賽榮獲1金3銀1銅，其中金牌得主為建功李政勳（壘球擲遠）；3銀則分別為北門吳宇恩（60公尺）、關東劉喬安（跳遠），以及北門吳宇恩、東門鍾瑋澤、載熙黃彥成及載熙戴宏宇所組成的400公尺接力；銅牌則是載熙陳賢澔（3000公尺競走）。此外，東門李昀蓁也在國小女3項全能中也拿到第4名佳績。

中小學體育促進會常務理事陳進豐表示，許多項目在小學的時候，仰賴教練的特殊專長，新竹市的培訓方式為集合竹市各田徑專長的教練統一訓練，透過分組讓小選手們能與同儕良性競爭，激發出不服輸的潛能，並讓所有的小選手能夠藉由本次的機會獲得更多平常校內沒有接觸過的訓練方式。

奪下壘球擲遠金牌的李政勳表示，訓練的過程中真的的辛苦，只能咬牙與內心的自己的比，這次能拿到金牌，要感謝每天給他鼓勵和指導的教練錢明福，讓他有扎實的訓練來超越自己。

錢明福則說，政勳是該校棒球隊的王牌投手，當初看中他強壯的臂力，推薦給教練團測試，往後也期待他在棒球和田徑上都有亮眼的表現。

教育處長童鳳嬌指出，市長高虹安重視選手培訓與扎根，於112年度基層選手訓練站共投入新台幣1660萬元整，補助19項運動種類，計有149站受到市府補助。另也將依據各項目所需增聘專任運動教練、補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金、強化4級培訓制度等，市府將成為運動選手最堅強的後盾。