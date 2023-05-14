2023屏東3D鐵人體驗嘉年華將於27日在恆春航空站登場，當中7架超輕航機搶先13日從屏北高樹皆豪飛行場直飛至恆春機場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2023屏東3D鐵人體驗嘉年華將於27日在恆春航空站登場，當中7架超輕航機搶先13日從屏北高樹皆豪飛行場直飛至恆春機場，不僅為活動暖身揭開序幕，也將於15日中午12點起開放線上預約「超輕航機同乘體驗」，該行程去年超搶手，縣府表示，名額有限，民眾要搶要快。

屏縣府表示，2023屏東3D鐵人體驗嘉年華以超輕航機體驗為主題，將於27日在恆春航空站登場，系列活動至7月2日止，結合陸海空3D體驗活動，場域橫跨屏東北中南，是今夏唯一讓民眾透由陸海空不同的角度欣賞屏東美景的體驗嘉年華盛事。

縣府表示，首場「超輕航機同乘體驗」將於27、28在恆春機場登場，屏東縣內經民航局核准可合法活動的超輕航機活動團體，13日一早集結在皆豪飛行場，進行飛行前安全提示講習、飛機安全檢查，再由資深飛行員駕駛超輕航機飛渡至恆春機場，透過讓飛行員熟悉航道及訓練，絕對能讓同乘體驗的民眾安全玩、開心飛。

縣府表示，「超輕航機同乘體驗」在去年活動期間超搶手，今年的體驗行程將於15日中午12點開放線上預約(https://orms.gle/kwbtbMdNHozPBM3f8 )，名額有限，歡迎熱愛超輕航機體驗的民眾不要放過這全台唯一能在民航機場搭乘超輕航機的機會。