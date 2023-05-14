為呼籲政府、駕駛、騎士重視行人用路權益與安全，時代力量14日上午9時30分串聯全國，在全台各地的重大行人事故路口，舉辦「行人安全大富翁，全台行人罹難路口快閃活動」，新竹市部分選在食品、光復路2段路口，不少民眾自發性響應。

包括新竹市議員蔡惠婷、廖子齊、劉崇顯、新竹縣議員歐陽霆都到場參與，立委邱顯智服務處副主任陳鶴文指出，光復路2段與忠孝路、食品路交叉口，從2018年至今已經連續5年都是新竹市事故死傷數前5名的路口，因此新竹市場選定在這個地點有重大意義。

廖子齊說，此路口是行人前往動物園和假日花市的重要路徑，藉由響應全台串聯行動，呼籲政府及用路人更加重視行人安全，終結行人地獄。

蔡惠婷指出，身為1位媽媽，每次看到車禍事故新聞都非常難過，希望這個母親節可以透過這個活動的倡議來一起努力，讓未來憾事不要再發生。呼籲政府單位有積極、實質的措施來改善行人地獄的現況，而不是只是喊口號。