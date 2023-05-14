Ex-NBA player criticizes Knicks' Julius Randle for kissing wife right after playoff game https://t.co/q56MHs3qpa — Fox News (@FoxNews) May 13, 2023

紐約尼克6戰不敵熱火，前鋒蘭道爾（Julius Randle）賽後親吻妻子居然也招人批評，退役球員肯亞馬丁（Kenyon Martin）指責蘭道爾心裡「有女人沒有兄弟」，居然比賽中還念念不忘自己的嬌妻。

馬丁在亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的節目上說：「前一場比賽讓我覺得困惑，我們剛剛打完一場艱苦的季後賽，你做的第一件事是去親吻自己的老婆？你的心思放到哪裡去了？我和我的老婆一起看這場比賽，我告訴她，我愛她至死不渝，但是我絕無可能在和隊友們並肩作戰的那一刻想著她。」

蘭道爾是在打贏G5之後親吻妻子坎卓拉（Kendra Randle），坎卓拉在推特回文：「我們夫妻都是在單親家庭長大，我們從沒看過父親尊重母親，我很感激我自己的孩子們能夠看到一個好父親與好丈夫。順帶一提，他那場比賽是獲勝的，如果是輸球之後他絕沒有心情這麼做。」NBA不少球員來自單親家庭，蘭道爾想當個好爸爸也獲得球迷肯定，偏偏就是馬丁看他不順眼。

馬丁打過15年NBA，以前也效力過尼克，他的兒子小馬丁目前效力火箭。這不是馬丁第一次亂開砲了，2017年，當時效力籃網的林書豪嘗試了黑人辮子髮型「雷鬼頭」，結果馬丁在IG嗆聲：「我需要提醒這小鬼他姓林嗎？他不可以用這種狗屁髮型在NBA打球，你想要當黑人，但你姓林耶。」馬丁認為亞裔不可以使用黑人髮型，但是自己手臂上卻有「患得患失」的中文字刺青，被嘲笑是雙標，爭議鬧大之後他和林書豪和解。